صلاح يسجل هدفا ويهدر ركلة جزاء في تعادل مثير بين ليفربول وأرسنال (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - خطف ليفربول، تعادلاً قاتلا أمام ضيفه أرسنال، بهدفين لكل منهما، فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم.

أحرز جابرييل مارتينيلى الهدف الأول لفريق أرسنال في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة.

وأضاف جابرييل خيسوس الهدف الثانى لأرسنال في شباك نظيره ليفربول بالدقيقة 28 من زمن المباراة.

ونجح النجم المصرى محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول بالدقيقة 42 من زمن المباراة، ثم سجل البرازيلى روبرتو فيرمينو الهدف الثانى للريدز بالدقيقة 87 من زمن اللقاء.

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء أمام نظيره أرسنال بالدقيقة 53 من زمن المباراة.

بهذه النيتجة، يعتلي فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 73 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، لكن لا يزال هناك جولة مؤجلة للسيتيزنز، فيما يأتي ليفربول في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

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