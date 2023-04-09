شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة سموحة والداخلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن تشكيلة الفريق التي ستخوض مواجهة اليوم أمام الداخلية في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ24.
وجاءت كالتالي: عمر صلاح وبركات حجاج ومحمد سعيد ودكوا دودو وأحمد جمال ومالك بعبوي وأحمد شوشة وبواتينج وحسين فيصل ومصطفى سعد وحسام حسن.
وعلى مقاعد البدلاء: الهاني سليمان وأحمد حكم وصديق اوجولا ومحمد الصباحي وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وابو بكر محمد ومحمد المغربي.
كما أعلن علاء عبدالعال المدير الفنى لفريق الداخلية تشكيلة الفريق التي ستخوض مواجهة اليوم امام سموحه في لقاء ضمن منافسات الجولة 24 وجاءت كالتالي:
عماد السيد ومحمد نجيب وكمال ابو الفتوح وأحمد سيد وكليتشي وسمير فكري الآن كيميادي وعلي الزهدي وفهد جمعه وعبدالرحمن حسن وكريم يحيى.
وعلى مقاعد البدلاء: محمود الغرباوي ومحمود طلعت وعبدالعزيز السيد ومحمد رمضان وكريستوفر جوهان وحسين رجب وأحمد رشيد وفهد جمعه وأحمد عادل