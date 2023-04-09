شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة سموحة والداخلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن تشكيلة الفريق التي ستخوض مواجهة اليوم أمام الداخلية في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ24.

وجاءت كالتالي: عمر صلاح وبركات حجاج ومحمد سعيد ودكوا دودو وأحمد جمال ومالك بعبوي وأحمد شوشة وبواتينج وحسين فيصل ومصطفى سعد وحسام حسن.

وعلى مقاعد البدلاء: الهاني سليمان وأحمد حكم وصديق اوجولا ومحمد الصباحي وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وابو بكر محمد ومحمد المغربي.