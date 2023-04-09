شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بيراميدز والأهلى مع صافرة أمين عمر هذا الموسم قبل مواجهة الغد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم أمين عمر المواجهة الثالثة للأهلى والثالثة لبيراميدز هذا الموسم قبل إدارته لمباراة الفريقين غدًا في نهائي كأس مصر.

وأدار أمين عمر مباراتين للأهلى هذا الموسم حقق المارد الأحمر في المباراة الأولى الفوز برباعية مقابل هدف على الداخلية، فيما تعادل في المباراة الثانية مع فيوتشر 1-1.

وأدار الحكم الدولى مباراتين لبيراميدز هذا الموسم أيضا حقق الفريق السماوي التعادل في المباراة الأولى مع إنبي، بينما فاز في المباراة الثانية على فاركو بثلاثية دون رد.

وكلفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة فيتور بيريرا، الحكم الدولى أمين عمر وطاقمه بإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2021 – 2022 بين الأهلى وبيراميدز، المقرر لها مساء غد الاثنين بإستاد القاهرة الدولى.

ومن جانبه، تقدم الحكم أمين عمر بالشكر للجنة الحكام على اختياره هو وطاقمه لإدارة هذه المباراة المرتقبة وكذلك ثقة اللجنة بهم ، كما وعد بأنه وطاقمه سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق العدالة بين الفريقين وإظهار صورة مشرفه للتحكيم المصرى.

وفى هذا الصدد، تقرر أن يحضر فيتور بيريرا كمراقب للحكام في مباراة نهائي الكأس غدا.