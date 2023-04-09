شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدان لـ الفار فى مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الثنائى هانى عبد الفتاح وعمرو الشناوى كمساعدين لحكم تقنية الفيديو أحمد الغندور، فى مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الاثنين باستاد القاهرة الدولى.

كلفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة فيتور بيريرا، الحكم الدولى أمين عمر وطاقمه بإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2021 – 2022 بين الأهلى وبيراميدز، المقرر لها مساء غدٍ الاثنين بإستاد القاهرة الدولى.

ومن جانبه، تقدم الحكم أمين عمر بالشكر للجنة الحكام على اختياره هو وطاقمه لإدارة هذه المباراة المرتقبة وكذلك ثقة اللجنة بهم، كما وعد بأنه وطاقمه سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق العدالة بين الفريقين وإظهار صورة مشرفه للتحكيم المصرى.

وفى هذا الصدد، تقرر أن يحضر فيتور بيريرا كمراقب للحكام في مباراة نهائي الكأس غدًا.