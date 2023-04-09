شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى فى قيادة هجوم البنك الأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي: أحمد صبحي

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم_ يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي _ حمدي علاء _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم: باسم مرسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: عبد الرحمن حامد (حارس مرمي٢٠٠١)_ محمود قاعود _ محمود سيد _ موسي دياوارا_ عاصم صلاح _ إسلام جابر _ محمد بسيوني _ أسامة فيصل_ أحمد ياسين.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 33 نقطة، حصدهم من 21 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 30 هدف، وسكنت شباكه 22 هدف، فيما يدخل البنك الأهلي المباراة محتلاً المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 8، وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدف، وسكنت شباكه 33.