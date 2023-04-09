شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مواجهتى بلاى أوف نهائى كأس الطائرة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات بلاك أوف كأس مصر لرجال الكرة الطائرة يوم 27 إبريل الجارى على مدار يومين.

تقام مباراتي الأهلى والزمالك للمنافسة على اللقب فى تمام الثامنة مساءا، بينما تقام مباراتي بتروجت مع طلائع الجيش فى تمام السادسة مساءا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل المقبل، وتقام المباريات على الصالة الدولية لاتحاد الشرطة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على نظيره بتروجيت، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين بتروجيت وطلائع الجيش