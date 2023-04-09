تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة أوسوريو.. ومعلومات لا تعرفها عن المدرب الكولومبي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد.

ومن المقرر أن يضم تشكيل جهاز أوسوريو فى الزمالك كلاً من..

كارلوس أوسويرو مديرًا فنيا

بيدرو جوميز كارمونا مدربًا

مدحت عبد الهادى مدربا

أحمد مجدى مدرب مساعد

محمد عبد المنصف مدربًا لحراس المرمى

عبد الواحد السيد مديرًا للكرة

وكان الزمالك قد فسخ تعاقده مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا بسبب سوء النتائج.

مَن هو مدرب الزمالك الجديد؟

أوسوريو -61 عامًا - قاد العديد من الفرق والمنتخبات أبرزها بدايته مساعدًا في صفوف مانشستر سيتي عام 2001 وحتى 2005.

وقاد المدير الفني الكولومبي منتخبي المكسيك وباراجواي، وكانت آخر محطة له مع نادي أمريكا دي كالي الكولومبي خلال فترة 2021 وحتى 2022.