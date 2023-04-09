شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ومنسى وشلبى فى هجوم الزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حرسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحاتم سكر وعمرو السيسي وأحمد بلحاج ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 33 نقطة، حصدهم من 21 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 30 هدف، وسكنت شباكه 22 هدف، فيما يدخل البنك الأهلي المباراة محتلاً المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 8، وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدف، وسكنت شباكه 33.