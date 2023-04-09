شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة ممنوعات لنجوم الأهلى بفرمان كولر قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، ويأتى على رأس هذه القائمة تحذير اللاعبين من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى مؤكداً أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية.

وحذر كولر نجوم الأهلى من خطورة التمرير الخاطئ خلال المباراة، وطالب لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية التى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد كولر، على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء خوفاً من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.

ويضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، اليوم الأحد، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة والربع مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في المباراة النهائية لكأس مصر.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش الليلة، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

ويعود محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، لقائمة المارد الأحمر الليلة بعد غيابه عن مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري التي فاز بها الفريق بثلاثية دون رد ضمن خطة كولر لإراحة اللاعبين المجهدين فيما يستمر غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة وأيمن أشرف وبرونو سافيو لأسباب فنية.

ويأمل الأهلي في التتويج بثاني ألقابه خلال حقبة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الفريق لاستعادة كأس السوبر المصري في أكتوبر الماضي، بالفوز 2-0 على الغريم الأزلي الزمالك.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

يطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.