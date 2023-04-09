شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على البنك الأهلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للبنك الأهلى 7.75 مليون يورو.



الزمالك والبنك الاهلي

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم فى الأسبوع الـ24 بالدورى المصرى باستاد القاهرة الدولى للحكم وائل فرحان.

ويضم الطاقم كلا من، وائل فرحان حكما للساحة ويعاونه كلا من تامر رشاد مساعد أول وعدي عيد مساعد ثاني وصبري ابراهيم حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وأسامة السيد حكم فيديو مساعد

يحتل الزمالك المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 6 مرات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل البنك الاهلى المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق ثلاثة انتصارات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 33 هدف.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.