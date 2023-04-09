شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل الأهلى والزمالك لنهائى دورى سوبر السلة بعد أول جولتين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات أول جولتين من منافسات الدور نصف النهائى لبطولة دورى سوبر السلة "رجال" والتي تقام بنظام best of 5، ويتبقى 3 مباريات بين الفرق المتنافسة في هذا الدور.

وفاز الأهلى على الزمالك في أول جولتين بنتيجة 71/62 ، و 79/48 ، وتغلب الاتحاد السكندرى على سموحة 97/54 ، 108/79.

ويحتاج الأهلى والاتحاد إلى الفوز في المباراة الثالثة المقرر لها غدا الأثنين، للصعود إلى الدور النهائي من البطولة، حيث أن نظام البطولة يؤهل الفريق الفائز في 3 مباريات من أصل 5 للدور التالى مباشرة.

فى المقابل، يحتاج فريق كرة السلة بنادى الزمالك إلى الفوز فى المباريات الثلاثة المقبلة للصعود لنهائى البطولة، وكذلك سموحة، حيث تقام المباريات المقبلة أيام 10 و 12 و 13 أبريل الجارى.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، موافقة من الجهات الأمنية على حضور 500 مشجع لكل فريق خلال مباريات نصف نهائي دوري السوبر رجال والتي تقام على صالة برج العرب بالإسكندرية.