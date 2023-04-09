شكرا لقرائتكم خبر عن كريم السباعى يقود الاتحاد السكندرى أمام فاركو بعد إيقاف زوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود التونسى كريم السباعى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى سيد البلد غدًا الإثنين من الملعب بعد تعرض الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق للطرد في مباراة فيوتشر الماضية بالدورى.

وشهدت مباراة الاتحاد السكندرى وفيوتشر، والتى أقيمت مساء الخميس الماضى، في الجولة 23 من عمر الدوري المصري، طرد الصربي زوران مانولوفيتش ،وقام الحكم نبيل مبروك، بإشهار البطاقة الحمراء في وجه زوران خلال الشوط الأول، بسبب اعتراضه على قرار تحكيمي.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره فاركو علي استاد الإسكندرية غداً الإثنين فى إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعهم من 22 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك سيد البلد 24 هدفاً.

في سياق مختلف أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى أتفاقه مع الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للفريق لتجديد تعاقده وجهازه المعاون ، المكون من ، كريم بن سالم سباعى _ مدرب عام " تونس "ومحمد رشيد المكاوى _ مدرب حراس المرمى " المغرب "

وعقد رئيس النادي جلسة مع زوران عقب تفويضه من مجلس الإدارة بحضور لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة و عضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة لإنهاء ملف التجديد للموسم الجديد والاتفاق على كافة التفاصيل وذلك عقب ترحيب مجلس الإدارة و زوران بتجديد التعاقد لموسم جديد.