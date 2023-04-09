شكرا لقرائتكم خبر عن اللعبة ونجومها.. كل ما تريد تريد معرفته عن رياضة السومو والان مع تفاصيل الخبر
ويقوم السوموتورى بتسريح شعرهم وفق تقليعة "شون ماجي" اليابانية، التى تقوم فكرتها على الشعر المدلك بواسطة دهن خاص، كما يمسك الشعر حلية (حِلْيَةٌ) خاصة (وتسمى بالعربية: كُعَيْكَة).
وذكرت كلمة "سومو" لأول مرة سنة 712 م فى كتابات الكوجيكى أو "وقائع الأحداث القديمة"، وهى أولى المدونات اليابانية المعروفة، حيث تروى
قصة صراع سومو دار بين إلهين قديمين، "تاكيمى كازوتشى" و"تاكيمى ناكاتا"، ثم انتصار الأول، بعد انتصاره استولى الشعب الذى يقوده "تاكيمى كازوتشى" على جزر الأرخبيل اليابانى، كما أنحدر من صلبه أباطرة اليابان الحاليين.
ويعتبر اليابانيون السومو أكثر من مجرد رياضة عادية، فهى تقليد وتراث يجمعان على وجوب الحفاظ عليه، حيث أن مبدأ رياضة السومو يقوم على محاولة كلا المصارعين (ريكيشى) إخراج المصارع الآخر من دائرة المصارعة (دوهيو)، أو جعل أى جزء من جسمه (غير أسفل قدمه) يلمس الارض
ومن أبرز نجوم رياضة السومو في مصر أحمد خليفة ، وعبدالرحمن شعلان ، رامى بلال.