مصطفى محمد يتألق ويسجل في تعادل نانت المثير أمام موناكو بالدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - ساهم النجم المصري مصطفى محمد في تعادل نانت المثير أمام موناكو، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثلاثون من عمر الدوري الفرنسي.

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تفاصيل المباراة

شهد الشوط الأول تقدم موناكو على نانت بهدفين نظيفين، حيث أحرز الهدفين كل من: أكسيل ديساسي في الدقيقة 21، وإليوت ماتازو في الدقيقة 30 من عمر الشوط.

ولم يشهد الشوط الأول مشاركة الفرعون المصري، لكنه دخل بديلًا في الشوط الثاني.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 65، بعد دخوله بدقائق قليلة.

قبل أن يتعادل زميله لودوفيتش بلاس في الدقيقة 78، لتصبح النتيجة 2/2.



بهذه النتيجة يرتفع نانت للنقطة 31 في المركز الرابع عشر، ويأتي موناكو في المركز الرابع برصيد 58.

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