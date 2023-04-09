محمد صلاح يتحسر بعد إهداره ركلة جزاء في مباراة ليفربول وآرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - أضاع النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، فرصة تسجيل هدف التعادل في مباراة الريدز أمام آرسنال في الجولة الثلاثين في الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، بعد تأخر الريدز بهدفين لهدف.

محمد صلاح يسجل هدف تقليص الفارق لليفربول أمام آرسنال | الوفد (alwafd.news)

أهدر "مو" صلاح ركلة جزاء لصالح الريدز بعدما فشل في تسديد الكرة داخل شباك آرسنال فيف الدقيقة

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وبدا صلاح منزعجا للغاية وغاضبا بعدما فشل في تسجيل هدف التعادل لصالح الريدز، وكان النجم الدولي المصري سجل هدف تقليص الفارق للريدز في الشوط الأول بالدقيقة 42.

ويتأخر ليفربول بالنتيجة أمام آرسنال بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.