3 شكاوي من الهلال السوداني ضد الأهلي في الفيفا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الهلال السوداني تصعيده ضد الأهلي ، بعد توديع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات ، عقب الخسارة بثلاثية نظيفة من المارد الأحمر بالقاهرة.

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وشهدت مباراتي الأهلي والهلال السوداني ذهابًا وإيابًا أحداث صعبة ، حيث تجاوزت جماهير الفريق السوداني في حق لاعبي المارد الأحمر ، بجانب اللاعبين والجهاز الفني.

بينما اعتدى لاعبي الأهلي على عدد من لاعبين الهلال أمام الحرف عقب نهاية مباراة الإياب ، الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشفت صحيفة "كفرووتر" السودانية ، أن محامي الهلال السوداني بثلاثي شكاوي ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

صحيفة الصحيفة السودانية إلى الشكوي الأولى في المنطقة

الإعلانية التي تعرضها تعرض له لاعبي الهلال المباراة ، بينما الثانية بسبب الإساءات ، بجانب السب والقذف ، بعد تعرض اللعبة والجماهير السودانية لألفاظرية.بينما نددت الصحيفة على أن محامي نادي الهلال.الجدير بالذكر أن الهلال سيواجه الر ٠ اء المغربي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا ، ومن المقرر أن تكون مباراة نهائية في الحادي والعشرون من السهر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.



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