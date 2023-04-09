3 شكاوي من الهلال السوداني ضد الأهلي في الفيفا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الهلال السوداني تصعيده ضد الأهلي ، بعد توديع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات ، عقب الخسارة بثلاثية نظيفة من المارد الأحمر بالقاهرة.
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وشهدت مباراتي الأهلي والهلال السوداني ذهابًا وإيابًا أحداث صعبة ، حيث تجاوزت جماهير الفريق السوداني في حق لاعبي المارد الأحمر ، بجانب اللاعبين والجهاز الفني.
بينما اعتدى لاعبي الأهلي على عدد من لاعبين الهلال أمام الحرف عقب نهاية مباراة الإياب ، الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكشفت صحيفة "كفرووتر" السودانية ، أن محامي الهلال السوداني بثلاثي شكاوي ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
صحيفة الصحيفة السودانية إلى الشكوي الأولى في المنطقة
بينما نددت الصحيفة على أن محامي نادي الهلال.
الجدير بالذكر أن الهلال سيواجه الر ٠ اء المغربي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا ، ومن المقرر أن تكون مباراة نهائية في الحادي والعشرون من السهر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.
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