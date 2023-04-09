ليفربول ينهار أمام آرسنال في الشوط الأول وصلاح يسجل هدفا

ياسر رشاد - القاهرة - يتأخر ليفربول أمام آرسنال، بهدفين مقابل هدف ، في الشوط الأول المقام على ملعب أنفيلد في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

(اقرأ أيضًا) خيسوس يقود هجوم آرسنال أمام ليفربول | الوفد (alwafd.news)

سجل مارتينيلي جناح آرسنال هدف الجانرز الأول في الدقيقة الثامنة، بعدها أضاف مواطنه جابرييل خيسوس هدف المدفعجية الثاني في الدقيقة 28 من الشوط الأول.

قبل أن يسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 42 ، بعد متابعة تمريرة عرضية

من كورتس جونز ليسددها النجم الدولي المصري في شباك آرسنال.

ويلعب محمد صلاح نجم ليفربول أساسيًا مع الريدز في المباراة منذ بداية اللقاء، وقدم مستوى متوسط.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، خلفه مانشستر سيتي 67 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 43 نقطة.