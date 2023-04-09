محمد صلاح يسجل هدف تقليص الفارق لليفربول أمام آرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز محمد صلاح نجم ليفربول هدف تقليص الفارق للريدز أمام آرسنال لتصبح النتيجة 2-1 لصالح المدفعجية والتي تجمع بينهما على ملعب أنفيلد في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 42 ، بعد متابعة تمريرة عرضية من كورتس جونز ليسددها النجم الدولي المصري في شباك آرسنال.

ويتأخر ليفربول بالنتيجة أمام آرسنال بهدفين لهدف، سجلهما مارتينلي وخيسوس لاعبا آرسنال قبل أن يسجل صلاح هدف تقليص الفارق.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، خلفه مانشستر سيتي 67 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 43 نقطة.