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آرسنال يتقدم على ليفربول بثنائية مارتينلي وخيسوس

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم آرسنال على أصحاب الأرض ، بهدفين نظيفين، في المباراة الجارية حاليًا بين الفريقين الأن على ملعب أنفيلد في الجولة الثلاثين من الممتاز، "البريميرليج".
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أحرز مارتينيلي جناح آرسنال هدف الجانرز الأول في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف مواطنه جابرييل خيسوس هدف المدفعجية الثاني في الدقيقة

28 من الشوط الأول.

ويتواجد محمد صلاح نجم ليفربول أساسيًا مع الريدز في المباراة منذ بداية اللقاء.

ويعتلي آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، خلفه مانشستر سيتي 67 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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