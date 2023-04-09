آرسنال يتقدم على ليفربول بثنائية مارتينلي وخيسوس

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم آرسنال على أصحاب الأرض ليفربول، بهدفين نظيفين، في المباراة الجارية حاليًا بين الفريقين الأن على ملعب أنفيلد في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

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أحرز مارتينيلي جناح آرسنال هدف الجانرز الأول في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف مواطنه جابرييل خيسوس هدف المدفعجية الثاني في الدقيقة

28 من الشوط الأول.

ويتواجد محمد صلاح نجم ليفربول أساسيًا مع الريدز في المباراة منذ بداية اللقاء.

ويعتلي آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، خلفه مانشستر سيتي 67 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 43 نقطة.