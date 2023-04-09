وزير الرياضة يتفقد اعمال تطوير مركز شباب مدينة نصر

ياسر رشاد - القاهرة - تفقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الاحد، اعمال التطوير الجارية بمركز شباب مدينة نصر للوقوف علي اخر التطورات الانشائية داخل المركز بحضور الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

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شملت التطورات انشاء حمام سباحة نصف اوليمبي وحمام سباحة للاطفال، وملاعب، وكافيتيريا، ومنطقة العاب، ووحدة طبية متكاملة، ومحلات تجارية علي سور المركز بالاضافة الي تطوير عدد ٢ ملعب بالمركز ورفع كفاءة المركز بالكامل.

وجه وزير الشباب والرياضة بالمضي قدما باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الطرح الاستثماري لرفع كفاءة حمامات السباحة والملاعب بالمركز وانشاء

محال تجارية بسور المركز،كما وجه بسرعة الانتهاء من المشروع وتذليل كافة العقبات.

ولفت وزير الشباب والرياضة الي المتابعة لكافة اعمال تطوير الجارية بمراكز الشباب بجميع المحافظات، وتنفيذها علي اعلي مستوى ووفق الجداول الزمنية المحددة لتتمكن من اداء دورها علي اكمل وجه في توفير الفرص امام النشء والشباب والمواطنين لممارسة مختلف الانشطة بها.

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