تشافي يرحب بعودة المغربي الزلزولي لبرشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة إعجابه الشديد بالمغربي عبد الصمد الزلزولي، والمعار من البارسا لأوساسونا.

نجم فياريال يعلق على واقعة اعتداء فالفيردي

ورحب تشافي بعودة ولي المغربي خلال الموسم المقبل، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع أوساسونا خلال الفترة الحالية.

وصرح تشافي في المؤتمر الصحفي لمواجهة جيرونا غدًا، حيث قال: "الزلزولي يقدم مستويات جيدة ويصنع الفارق مع أوساسونا، هو لاعب محترف".

وتابع:"المغربي عندما يعود ويلعب في البارسا عليه أن يؤدي في كل مبارياته بنفس المستوى الذي ظهر عليه أمس، عندما يعود إلى النادي سنرى ما سيحدث، لكنني

معجب وسعيد بمستواه".وعن دور بوسكيتس، قال: "أنه لاعب مهم لنا ويساعدنا في غرفة الملابس، فهو مثال للاعبين وأريد استمراره هنا لكن أتفهم قراره مهما كان، وسأحاول إقناعه بالبقاء".الجدير بالذكر أن برشلونة لديه فرصة لتوسيع الفارق بينه وبين وصيف الدوري الإسباني ريال مدريد ل15 نقطة، بعد خسارة الميرينجي بالأمس من فياريال 3/2.

لمزيد من أخبار الرياضة.. اضغط هنا