شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد حكم مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن حكم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نظيره بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واختار "يويفا"، الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو، لإدارة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يعاون مانزانو من خارج الخطوط كل من أنخل نيبادو وخوان مارتينيز مونيرا وأليخاندرو هرنانديز وخوسيه لويس مونيرا.

وأصبح خيل مانزانو حكما دوليا منذ 2014 وأدار هذا الموسم 4 مباريات في التشامبيونز ليج وهي بوروسيا دورتموند ضد تشيلسي (1-0)، وآينتراخت فرانكفورت ضد مارسيليا (2-1)، وبنفيكا ضد باريس سان جيرمان (1-1)، وميلان ضد دينامو زغرب (3-1).