الدوري الإنجليزي.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وأرسنال

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، التشكيل الأساسى الذى يخوضا به المواجهة النارية المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الأحد على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

وسيبدأ ليفربول مواجهة أرسنال بالتشكيل التالى:

أليسون، كوناتى، فان دايك، روبرتسون، ألكسندر أرنولد، هندرسون، فابينيو، جونز، محمد صلاح، جوتا، وجاكبو.

فيما جاء تشكيل أرسنال كالتالى:

رامسديل، بن وايت، هولدينج، جابرييل، زينشينكو، بارتى، تشاكا، أوديجارد، ساكا، مارتينلى، جابرييل خيسوس.

ويعتلي أرسنال صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 72 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، لكن لا يزال هناك جولة مؤجلة للسيتيزنز فيما يأتي ليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

ويبحث "الجانرز" عن الفوز التاسع على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق 8 إنتصارات متتالية أخرها إكتساح ليدز يونايتد برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 29 من مسابقة البريميرليج.

ومنذ السقوط أمام مان سيتي بنتيجة 1-2، في الجولة الـ 12 المؤجلة من الدوري الإنجليزي، لم يخسر أرسنال في المسابقة حتي الأن.

ويتطلع أرسنال بقيادة أرتيتا إلي تحقيق الفوز على ليفربول، لمواصلة البقاء على رأس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والهروب من الملاحقة المستمرة للسيتي.

ويستهدف أرتيتا عدم الإخفاق في أي مباراة قادمة بالدوري الإنجليزي، حيث يتبقي لأرسنال 9 جولات على تحقيق حلم لقب البريميرليج الغائب عن خزائن النادي منذ الحصول على في موسم 2003-2004.

على الجانب الآخر، يسعي ليفربول إلي العودة للإنتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد الفشل في تحقيق أي فوز خلال أخر 3 جولات بالمسابقة المحلية.

وخسر ليفربول أمام بورنموث 0-1 في الجولة الـ 27 من مسابقة البريميرليج، ثم سقط 1-4 أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ 28، وتعادل سلبيًا أمام تشيلسي في الجولة الـ 29.

ولم يفقد ليفربول الأمل في إنهاء موسم الدوري الإنجليزي بالمربع الذهبي، من أجل حجز مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويبتعد ليفربول عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ 10 نقاط.

ويأمل "الريدز" في الخروج من الموسم الحالي، بضمان مقعدًا أوروبيًا في اليوروبا ليج الموسم المقبل، إن لم يستطيع اللحاق بدوري أبطال أوروبا، خاصة وأنه يستعد للخروج بموسم صفري بدون تحقيق أي لقب على المستوي المحلي والأوروبي.