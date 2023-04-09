شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر لاعبى الأهلى من 5 لاعبين فى بيراميدز قبل موقعة نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى جلسة خاصة مع لاعبيه لشرح تفاصيل خطة مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وحذر كولر اللاعبين من خطورة خمسة لاعبين في هجوم بيراميدز وهم: عبدالله السعيد ورمضان صبحي ووليد الكرتي وإبراهيم عادل وإسلام عيسى، مشدداً على ضرورة تقريب الخطوط وعدم ترك مساحات لمهاجمي الخصم والتركيز طوال المباراة لانه سيكون سلاح الفريق للفوز على بيراميدز.

ويضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، اليوم الأحد، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة والربع مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في المباراة النهائية لكأس مصر.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش الليلة، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

ويعود محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، لقائمة المارد الأحمر الليلة بعد غيابه عن مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري التي فاز بها الفريق بثلاثية دون رد ضمن خطة كولر لإراحة اللاعبين المجهدين فيما يستمر غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة وأيمن أشرف وبرونو سافيو لأسباب فنية.

ويأمل الأهلي في التتويج بثاني ألقابه خلال حقبة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الفريق لاستعادة كأس السوبر المصري في أكتوبر الماضي، بالفوز 2-0 على الغريم الأزلي الزمالك.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

يطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.