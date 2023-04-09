شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحتفل بعيد ميلاد مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى، بعيد ميلاد مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، خلال معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الداخلية اليوم في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويفقد أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، الثنائى محمد نادي وشريف رضا لاعبى الفريق أمام الداخلية، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب محمد نادي عن سموحة لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به، بينما فضل أحمد سامى عدم الاستعجال بالدفع به وكذلك شريف رضا لكي يستعين بهما في المباريات المقبلة.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: بركات حجاج، أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمد الصباحي، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، ماليك بوعيو، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، أبو بكر محمد، مصطفى سعد ميسي

الهجوم: حسام حسن، بنجامين بواتينج

من جهته طالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى بضرورة استغلال إقامة الثلاث مباريات المقبلة داخل الإسكندرية فى بطولة الدورى المصرى الممتاز وتجميع أكبر قدر من النقاط.

وشدد أحمد سامى على ضرورة انتهاز الفرصة والاستعداد الجيد للثلاث مباريات المقبلة أمام الداخلية والاتحاد السكندرى باستاد الإسكندرية، بالإضافة إلى مباراة الأهلى التي ستقام في برج العرب.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.