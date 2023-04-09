شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مايو موعد مباريات نهائي دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، والتي يشارك فيها الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى وسموحة.

وتقرر إقامة مباريات الدور النهائى في الفترة من 10 إلى 16 مايو المقبل، ولم يتحدد حتى الآن الفرق الصاعدة للدور النهائي، حيث إن الأهلى والاتحاد فازا في أول مباراتين أمام الزمالك وسموحة على الترتيب، وحال فوز الأهلى والاتحاد في مباراة الغد يصعدان للدور النهائي دون الحاجة لباقى المباريات.

ولم يتحدد حتى الآن مكان إقامة المباريات، ومن المقرر أن يتم إخطار الأندية بتفاصيل المباريات ومكان إقامتها.