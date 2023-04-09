شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينشر صورًا لكأس مصر قبل النهائى بين الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة اتحاد الكرة عبر فيس بوك، صورًا لكأس مصر والميداليات الخاصة بالفائز باللقب، وذلك قبل مواجهة الأهلى وبيراميدز، المقرر لها غدًا الإثنين فى نهائى البطولة.

ويجهز اتحاد الكرة كأس مصر، لتسليمه للفائز من مباراة الأهلى وبيراميدز غدًا فى المباراة النهائية التى ستقام فى تمام التاسعة والربع مساء على ستاد القاهرة الدولى بحضور 20 ألف مشجع.

ورصدت إدارة الأهلى مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم على التتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في القمة الكروية المنتظرة، وعقد نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى قائد الفريق، والثنائى على معلول وعمرو السولية، جلساتهم التحفيزية مع لاعبي الفريق، بهدف حثهم على التتويج بكأس مصر وتخطى عقبة بيراميدز.

تقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.