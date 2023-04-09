شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يواجه الشروق فى نهائى دورة رابطة النقاد الرياضيين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق الخليج 365 لكرة القدم مع الشروق في نهائي الدورة الرمضانية لرابطة النقاد الرياضيين التي تقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

”الخليج 365” صعد للنهائى بعد التغلب على الأهرام في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما فاز الشروق على الصبر طيب برباعية نظيفة.

ويضم فريق ”الخليج 365” في دوري رابطة النقاد الرياضيين كلا من: عمر الأيوبي ووليد ماهر وسليمان النقر وإسلام مسعود وأحمد عصام وأحمد عبد الباسط ومحمد إبراهيم "تريكة" وأدهم البدراوي ومحمد عراقي وعمر أنور.

ودعت رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله نجوم الكرة المصرية ومسئولو وزارة الرياضة واتحاد الكرة لحضور النهائي، وجهزت اللجنة المنظمة باشراف هشام أبو حديد عضو مجلس الرابطة مفاجات للمشاركين فى المنافسات والحضور.