شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز الفنى الجديد فى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول الكولومبى كارلوس أوسوريو المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، من أجل تولى مهمة قيادة الفارس الأبيض بعدما أتم الاتفاق معه بشكل رسمى.

ومن المقرر أن يضم تشكيل جهاز أوسوريو فى الزمالك كلاً من..

كارلوس أوسويرو مديرًا فنيا

بيدرو جوميز كارمونا مدربًا

مدحت عبد الهادى مدربا

أحمد مجدى مدرب مساعد

محمد عبد المنصف مدربًا لحراس المرمى

عبد الواحد السيد مديرًا للكرة

وكان الزمالك قد وجه الشكر لأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى وأيمن طاهر، بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الماضية بعد رحيل البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها فى التاسعة والربع مساء، اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.