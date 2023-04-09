الامارات | سالم الشميلي بطلاً لتحدي «ماي ووش» الرمضاني للدراجات الهوائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت النسخة الثانية من تحدي «ماي ووش» الرمضاني للدراجات الهوائية، السباق المجتمعي المخصص لفئة المواطنين والمواطنات، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع «ماي ووش»، يومي الجمعة والسبت الموافق الماضيين في جزيرة الحديريات في أبوظبي، نجاحات كبيرة وسط مشاركة مميزة، في أجواء رمضانية مميزة، ومنافسة قوية بين جميع المشاركين.

وانطلق التحدي الذي جاء ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، للتشجيع على ممارسة الرياضة، ونشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية وتوسيع قاعدة ممارسيها، يوم الجمعة 7 أبريل لمسافة 60 كلم لفئة المواطنين، حيث توج سالم الشميلي من فريق الشعفار جميرا بالمركز الأول بعد أن قطع مسافة السباق بزمن 01:18:13 ساعة، وحل طارق البلوشي من نادي أبوظبي للدراجات ثانياً، فيما كان المركز الثالث من نصيب عامر الدهماني من نادي أبوظبي للدراجات أيضاً، وعلى مستوى الفرق فاز نادي أبوظبي للدراجات بالمركز الأول، والشعفار جميرا بالمركز الثاني، وأمن المواصلات – دبي – في المركز الثالث.

وأقيم تحدي السيدات يوم السبت في جزيرة الحديريات أيضاً، وسيطر فريق ماي ووش على المراكز الثلاث الأولى حيث توجت صافية الصايغ بالمركز الأول بعد أن قطعت مسافة 50 كلم بزمن وقدره 01:24:01 ساعة، وجاءت أسماء بلحمر في المركز الثاني، ومروى سلمان في المركز الثالث، وعلى مستوى الفرق فاز فريق ما ووش بالمركز الأول، وجاء فريق ياسي في المركز الثاني، وحل فريق الشعفار جميرا في المركز الثالث.

وشهد تتويج الفائزين والفائزات، محمد سند القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وأحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال في مجلس أبوظبي الرياضي، وممثلون من ماي ووش.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص 300 ألف درهم جوائز مالية للفائزين والفائزات.