صحيفة سودانية: الهلال يوجه 3 اتهامات لـ الأهلي ويطالب بعقوبات قاسية

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير سودانية بأن محامي نادي الهلال، تقدم بدعوى قضائية ضد الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موجهًا 3 تهم للقلعة الحمراء.

وكانت مباراتي الأهلي والهلال في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قد شهدتا أحداثا مؤسفة، حيث لُعبت المباراة الأولى في السودان وشهدت تجاوزات من بعض الجماهير الحاضرة في حق لاعبي المارد الأحمر، بالإضافة إلى اعتداء أحد أفراد الجهاز الفني على الحارس علي لطفي.

وفي مواجهة الإياب بالقاهرة، شهدت تشابك لفظي وبالأيدي بين لاعبي الفريقين في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس عقب اللقاء.

ويحاول نادي الهلال تصعيد الأزمة ويُصدر بيانات رسمية يؤكد خلالها على قطع العلاقات مع النادي الأهلي، وعدم تنازله عن حقه كما يدعي، وسيواصل التصعيد ضد القلعة الحمراء.

وذكرت صحيفة "كفرووتر" السودانية، أن محامي نادي الهلال تقدم لدى "فيفا" برفع دعوى قضائية ضد الأهلي وجماهيره على أساس ثلاث تهم.

وقالت الصحيفة، إن التهمة الأولى التي استند عليها المحامي هي تعرض لاعبي الهلال لإرهاب قبل المباراة، والثانية هي الإساءات العنصرية، إلى جانب تهمة القذف بعد تعرض اللاعبين والجماهير السودانيين لألفاظ عنصرية وطعن في الشرف (على حد وصفه).

وأكدت الصحيفة أن محامي نادي الهلال طالب في دعوته بتوقيع عقوبات قاسية ضد الأهلي وجماهيره.