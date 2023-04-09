شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات جمعت الزمالك والبنك الأهلى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك والبنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة و العشرين لمسابقة الدوري المصري

التقى الزمالك والبنك الأهلى في 6 مواجهات سابقة قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز في 3 مباريات وتعادل فى مباراتين، وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه تسعة أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.



مواجهات الزمالك والبنك الاهلي

انتهت أول مباراة جمعت الزمالك والبنك الأهلى بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما انتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز البنك الاهلى بثلاثية دون رد فى كأس رابطة الاندية المحترفة.

خسر الزمالك من المصري البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى أخر ظهور بالدوري فيما خسر البنك الاهلى من انبى بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

يحتل الزمالك المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 6 مرات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل البنك الاهلى المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق ثلاثة انتصارات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 33 هدف.