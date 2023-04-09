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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، 9 / 4 / 2023، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، عودة تقنية الـvar فى مباريات اليوم بالدورى المصرى، والأهلى يرصد مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم للتتويج بكأس مصر أمام بيراميدز.

عودة تقنية الـvar فى مباريات اليوم بالدورى المصرى

أعلن اتحاد الكرة إقامة مباريات اليوم ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى، بتقنية الفيديو بعد توقف التقنية عن العمل فى المسابقة خلال الأيام الماضية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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