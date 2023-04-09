7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، 9 / 4 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، عودة تقنية الـvar فى مباريات اليوم بالدورى المصرى، والأهلى يرصد مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم للتتويج بكأس مصر أمام بيراميدز.
عودة تقنية الـvar فى مباريات اليوم بالدورى المصرى
أعلن اتحاد الكرة إقامة مباريات اليوم ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى، بتقنية الفيديو بعد توقف التقنية عن العمل فى المسابقة خلال الأيام الماضية.