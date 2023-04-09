شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقى لبحث ترتيبات نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الاتحاد لبحث كل الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، والمقرر إقامتها فى تمام التاسعة والربع مساء غدٍ الإثنين باستاد القاهرة.

أقيم الاجتماع بحضور العميد علاء صلاح الدين ووليد مهدي مندوبى ناديى الأهلى وبيراميدز، وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد وتوفيق السيد عضو اللجنة، وشعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة وناصر فراج مدير ادارة المسابقات واللواء أحمد فوزي مدير إدارة أمن الملاعب وحمادة زاهر مدير ادارة التسويق وحاتم رضا المنسق الإعلامي للاتحاد ، بجانب ممثلى مختلف الهيئات المشاركة فى المباراة، والرعاة والمسئولين عن تذاكر المباراة.

يأتى اجتماع اليوم ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية.