شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والبنك الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك والبنك الأهلي ؟
ج:يلتقي الفريقين فى التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
س: ما هو ترتيب الفريقين في الدوري قبل لقاء اليوم؟
ج: يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز السابع برصيد 33 نقطة، فيما يدخل البنك الأهلي المباراة في المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة.
س: ماذا فعل الفريقين في بطولة الدوري هذا الموسم؟
ج: الزمالك له 33 نقطة حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى 9، وتعادل فى 6، وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 30 هدفا، وسكنت شباكه 22 ، فيما يمتلك البنك الأهلي 17 نقطة، من 22 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 8، وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدفا، وسكنت شباكه 33.
س: ماذا عن حكم مواجهة الزمالك والبنك الأهلي ؟
ج: أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، مباراة الليلة للحكم وائل فرحان، ويضم الطاقم كلا من، وائل فرحان حكما للساحة ويعاونه كلا من تامر رشاد مساعد أول وعدي عيد مساعد ثاني وصبري ابراهيم حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وأسامة السيد حكم فيديو مساعد.
س: من يقود الزمالك فنياً في مبارة الليلة؟
ج: تعد مواجهة البنك الأهلي هي المباراة الرسمية الأولى للجهاز الفني الذى يتولى المسئولية حاليًا مؤقتاً بقيادة مدحت عبد الهادى، وأحمد مجدى، ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.