شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والبنك الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الزمالك مباراة البنك الأهلي الليلة من أجل تصحيح المسار المحلي بعد النتائج السيئة للفريق الفترة الماضية وأخرها الخسارة من المصري 2/3 في الدوري، ونستعرض في التقرير التالي ، أهم المعلومات الخاصة بمباراة الزمالك والبنك الأهلي الليلة في الدوري.

ج:يلتقي الفريقين فى التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ج: يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز السابع برصيد 33 نقطة، فيما يدخل البنك الأهلي المباراة في المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة.

ج: الزمالك له 33 نقطة حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى 9، وتعادل فى 6، وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 30 هدفا، وسكنت شباكه 22 ، فيما يمتلك البنك الأهلي 17 نقطة، من 22 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 8، وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدفا، وسكنت شباكه 33.

ج: أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، مباراة الليلة للحكم وائل فرحان، ويضم الطاقم كلا من، وائل فرحان حكما للساحة ويعاونه كلا من تامر رشاد مساعد أول وعدي عيد مساعد ثاني وصبري ابراهيم حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وأسامة السيد حكم فيديو مساعد.

ج: تعد مواجهة البنك الأهلي هي المباراة الرسمية الأولى للجهاز الفني الذى يتولى المسئولية حاليًا مؤقتاً بقيادة مدحت عبد الهادى، وأحمد مجدى، ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.