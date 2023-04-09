شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى يستكشف طرق بيراميدز لهز الشباك فى جلسة مع الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ميشيل يانكون مدرب حُراس المرمى بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس الفريق خلال الساعات الماضية من أجل توجيه عدة نصائح له تتعلق بمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وحرص يانكون على التحدث مع الشناوي بشأن طريقة عناصر الخطورة في بيراميدز والطرف المختلفة لهم للتسجيل سواء من خلال المراوغة أو التسديدات البعيدة أو الكرات الثابتة والضربات الرأسية وغيرها.

وشاهد مدرب حراس الأهلي ، ملخص لأهداف سجلها بيراميدز مؤخراً في الدوري المحلي و بطولة الكونفيدرالية الأفريقية من أجل العمل على تفاديها وعدم تكرارها في مباراة الغد المرتقبة المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، الأثنين، بإستاد القاهرة الدولي.

وخاض الأهلي تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز بعد الراحة التى حصل عليها الفريق يوم الجمعة ، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.