أوسيمين يوجه ضربة موجعة لنابولي قبل موقعة ميلان الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نابولي ضربة قوية بعد تأكد غياب أحد نجومه عن مباراة ميلان المرتقبة، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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كشفت التقارير الصحفية الإيطالية، تأكد غياب النجم النيجيري فيكتور أوسيمين عن مباراة فريقه نابولي أمام ميلان، بداعي الإصابة.

وكان النجم النيجيري تعرض لإصابة في

عضلة الفخذ، مع منتخب بلاده نيجيريا في الشهر الماضي، ما جعله يغيب عن خسارة نابولي أمام ميلا برباعية في الدوري الإيطالي ، يوم الأحد الماضي.

ويعتلي أوسيمين جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي، بـ 21 هدفًا، واستطاع في 2023 تسجيل 13 هدفًا.