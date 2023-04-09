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نجم فياريال يعلق على واقعة اعتداء فالفيردي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أليكس باينا، جناح فياريال، إنه تعرض للضرب من قبل فالفيردي، لاعب وسط بعد نهاية المباراة بالأمس، ضمن منافسات .

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وكان فياريال قد قلب الطاولة على ريال مدريد في سنتياجو بيرنابيو، بالفوز بنتيجة 3/2، بعدما كان متأخر 2/1.
وأوضح باينا أنه سعيد بالفوز المثير على ريال مدريد في معقله "سنتياجو بيرنابيو"، لكنه حزين للغاية بسبب الضرب الذي تعرض له من قبل لاعب وسط ريال مدريد.
وكتب نجم فياريال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "سعيد للغاية بتحقيق الفوز الرائع للفريق في ملعب "سانتياجو برنابيو، لكن

في الوقت ذاته حزين جدًا لما تعرضت له من ضرب بعد اللقاء".
وتابع باينا: "تفاجأت بما يقال عني وهو أمر غير صحيح تمامًا"، وذلك في إشارة واضحة لكلماته المستفزة التي كشفت عنها الصحافة الإسبانية".
الجدير بالذكر أن ريال مدريد لم يعلق على واقعة فالفيردي وباينا، كما أن اللاعب الأوروجوياني ألتزم الصمت ولم يتحدث عن الواقعة بعد نهاية المباراة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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