نجم فياريال يعلق على واقعة اعتداء فالفيردي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أليكس باينا، جناح فياريال، إنه تعرض للضرب من قبل فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد بعد نهاية المباراة بالأمس، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

باريس سان جيرمان يهنئ ماركينيوس ( لهذا السبب)

وكان فياريال قد قلب الطاولة على ريال مدريد في سنتياجو بيرنابيو، بالفوز بنتيجة 3/2، بعدما كان متأخر 2/1.

وأوضح باينا أنه سعيد بالفوز المثير على ريال مدريد في معقله "سنتياجو بيرنابيو"، لكنه حزين للغاية بسبب الضرب الذي تعرض له من قبل لاعب وسط ريال مدريد.

وكتب نجم فياريال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "سعيد للغاية بتحقيق الفوز الرائع للفريق في ملعب "سانتياجو برنابيو، لكن

في الوقت ذاته حزين جدًا لما تعرضت له من ضرب بعد اللقاء".وتابع باينا: "تفاجأت بما يقال عني وهو أمر غير صحيح تمامًا"، وذلك في إشارة واضحة لكلماته المستفزة التي كشفت عنها الصحافة الإسبانية".الجدير بالذكر أن ريال مدريد لم يعلق على واقعة فالفيردي وباينا، كما أن اللاعب الأوروجوياني ألتزم الصمت ولم يتحدث عن الواقعة بعد نهاية المباراة.

لمزيد من أخبار الرياضة.. اضغط هنا