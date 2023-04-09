المسلم: نثق في قدرة مصر على تنظيم بطولة العالم لكرة الماء

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، على ثقته في قدرة الاتحاد المصرى للسباحة على تنظيم بطولة تليق باسم مصر خاصة انها النسخة الأولى من بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد للاعلان عن تفاصيل استضافة مصر ل 3 بطولات مائية تتضمن كأس العالم للبالية المائي، وتصفيات كرة الماء الشاطئية، وكأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، بمشاركة مايقرب من 600 متسابق من جميع أنحاء العالم.

وأضاف المسلم أن الاتحاد الدولى للسباحة يشهد علاقات طيبة مع نظيره المصرى برئاسة المهندس ياسر ادريس وأثق فى نجاح البطولة فى سوما باى لما تملكه مصر من مقومات كبيرة.

ومن جانبه اكد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على ان الدولة المصرية تدعم كل الاتحادات الناجحه فى مقدمتها اتحاد السباحة لانه يشهد طفرة كبيرة برئاسة المهندس

ياسر ادريس.

واشار الى أن هدف اقامة البطولة فى سوما باى يزيد من فرص تنشيط السياحة.

وفي كلمته بالمؤتمر قال ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة: تمسكنا فى اتحاد السباحة بفرصة وشرف التنظيم لأننا على ثقة من نجاح التنظيم فنيا واداريا وسيشهد العالم على النجاح خاصة اننا نسير وفق استراتيجية مدروسة.

واتم ادريس ان هناك ٣٢ دولة أعلنت مشاركتها حتى الان وهو رقم كبير جدا واتوقع ان يصل إلى ٤٠ دولة فى ختام يوم ١٢ ابريل قبل غلق باب التقدم للمشاركة فى البطولة.

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