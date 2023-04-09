القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في التاسعة والربع مساء غد الاثنين مواجهة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز على ملعب ستاد القاهرة الدولي في لقاء جماهيري مرتقب يشهد حضور 20 ألف متفرج.

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ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية على صعيد الأندية.

ويختتم الفريقان مساء اليوم استعداداتهما للقاء المرتقب بخوض المران الختامي على أن يعقبه إعلان القائمة النهائية للقاء.

عودة تقنية الفار..

وأعلن مسؤولو اتحاد الكرة الساعات الماضية عودة تقنية الفار مجددًا بعد غيابها عن المواجهات الماضية بسبب خلافات مالية بين إدارة الجبلاية والشركة

المسؤولة عن التقنية قبل أن يتم تسوية المستحقات.

ويمثل الفريقان مصر في المنافسات الأفريقية الموسم الجاري حتى الآن، بعد نجاح الأهلي في التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وحجز موعدًا أمام الرجاء المغربي في دور الـ8 لتكون المواجهة الأولى في القاهرة ولقاء الإياب بدولة المغرب.

بينما أوقعت القرعة فريق بيراميدز في مواجهة مارومو الجنوب أفريقي.



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