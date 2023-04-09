منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يتأهل لنهائي بطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حسم منتخب المصري لسلاح سيف المبارزة صباح اليوم الأحد التأهل لنهائي بمنافسات الفرق ببطولة العالم للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية

وتمكن منتخبنا الوطني الفوز على نظيره المجري في دور نصف النهائي بنتيجة 45-34.

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وفاز منتخبنا الوطني بعد تأهل مباشرةً لدور الـ 32 ،ثم فاز على منتخب كندا بنتيجة 45-25.

سحق منتخبنا المصري في مباراة دور ثمن النهائي على منتخب أوزبكستان بنتيجة 45-32، بعدها حقق منتخبنا الوطني الفوز في دور ربع النهائي على منتخب إستونيا بنتيجة 45-42.

حيث حصد لاعبنا المصري محمد ياسين على الميدالية الذهبية في

منافسات البطولة تحت 20 سنة، وفاز منتخب مصر لسلاح السيف تحت 20 سنة بفضية الفرق .

حصل أحمد هشام برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف بالإضافة إلى حصد عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.

وأحرزت هنا العراقي المركز الخامس بعد خسارتها في دور ربع النهائي من بطلة المجر بلانكا ناجي بنتيجة 15-9.

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