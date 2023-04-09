اتحاد السباحة يكشف تفاصيل استضافة ٣ بطولات لألعاب الماء

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية عن تفاصيل استضافة مصر الفترة المقبلة ثلاث بطولات عالمية لألعاب الماء فى مدينة سوما باى بالغردقة المقرر لهما خلال الفترة من ٨ الى ١٥ مايو المقبل.

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وقال إدريس اليوم الأحد ، خلال وقائع المؤتمر الصحفى، أن مصر تستضيف أول بطولة في منافسات كرة الماء الشاطئية في العالم ، والجميع فى اتحاد السباحة تمسك بفرصة وشرف التنظيم نظرًا للثقة الكبيرة في التنظيم فنيًا واداريًا وسيشهد العالم على ما ستقدمه مصر خاصة أننا نسير وفق استراتيجية مدروسة.

الدول المشاركة ..

وواصل خلال المؤتمر : هناك ٣٢ دولة أكدت مشاركتها حتى الان وهو رقم كبير جدا ومن المتوقع أن تصل الأعداد إلى ٤٠ دولة فى ختام يوم ١٢ ابريل قبل غلق باب التقدم للمشاركة فى البطولة.

وتستضيف مصر 3 بطولات مائية تتضمن كأس العالم للبالية المائي، وتصفيات كرة الماء الشاطئية، وكأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، بمشاركة عدد يقارب 600 متسابق من جميع أنحاء العالم.



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