الأكاديمية العربية تحصد درع الجامعات الخاصة والأمريكية وصيفًا

ياسر رشاد - القاهرة - تمكنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من حصد الدرع العام للنسخة 17 من فعاليات بطولة الجامعات للقطاع الخامس "الجامعات الخاصة" للموسم الرياضي الجامعي 2022/2023 بعد منافسة مع الجامعة الأمريكية، لحساب منافسات البطولة التي أقيمت بالجامعة الأمريكية بإشراف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد المصري للجامعات.

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وحصدت الأكاديمية العربية المركز الأول في منافسات الرجال بينما جاءت الجامعة الأمريكية في المركز الثاني وحلت الجامعة البريطانية في المركز الثالث.

وفيما يخص منافسات السيدات تمكنت الجامعة الأمريكية من إحراز المركز الأول والأكاديمية العربية في المركز الثاني فيما جاءت الجامعة البريطانية في المركز الثالث.

كانت المنافسات قد أقيمت على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 30 مارس وحتى الثامن من شهر أبريل الجاري، وشهدت حضور أكثر من 2000 طالب وطالبة من 20 جامعة، في 22 رياضة متنوعة بواقع 16 فردية و6 ألعاب جماعية.

وتواجد في اليوم الختامي وتسليم الجوائز الدكتور محمد صبحي حسانين رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، رفقة د. إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور شادي عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس شريف العريان مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، لتسترد الجامعة اللقب بعد غياب عام وحيد.

وضمت قائمة الجامعات المشاركة في الفعاليات كل من كلا من "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجامعة البريطانية، جامعة النيل، جامعة الأهرام الكندية، جامعة المستقبل، جامعة مصر الدولية، الجامعة الكندية العاصمة، الجامعة المصرية الصينية، الجامعة المصرية الروسية، الجامعة الألمانية، الجامعة الفرنسية، جامعة مصر المعلوماتية، جامعة بدر بالقاهرة، جامعة 6 أكتوبر، المعاهد

العليا، جامعات المعرفة الدولية، التعليم الإلكتروني، القاهرة الجديدة للتكنولوجيا وجامعة النهضة".

كلمة رئيس الأكاديمية ..

وفي كلمته عبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية عن سعادته بحصد لقب الدرع العام ، موجهًا الشكر إلى جميع اللاعبين واللاعبات وما بذل من جهد للحصول على الدرع العام للبطولة وعودته بعد عام غياب

وواصل في كلمته مشيرًا إلى العمل الدائم على توفير الدعم لكافة الطلاب لمواصلة تفوقهم الرياضي مع التعليم وهو ما يظهر في البنية التحتية الآن في فروع الأكاديمية من ملاعب وصالات تدريب، وتقديم جميع التسهيلات لهم للممارسة الرياضية ورفع اسم مصر في المحافل الدولية".

فيما أكد المهندس شريف العريان مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على قوة المنافسة في البطولة بين كل الجامعات المشاركة في جميع الرياضات، قائلاً : نجحنا في تنظيم قوي للبطولة على ملاعب الجامعة،ونأمل في استمرار هذه النجاحات السنوات المقبلة.

واختتم "من المقرر أن تشارك فرق الجامعة في البطولات الدولية خلال الفترة القادمة، والجمع على أتم الاستعداد للمنافسة بقوة على المراكز الأولى، وسنعمل بكل جهد على استعادة الدرع في العام القادم.

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