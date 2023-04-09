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تشكيل التعاون المتوقع أمام الاتفاق في دوري روشن

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف التعاون نظيره الاتفاق مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله ضمن منافسات الجولة الـ23 في الدوري السعودي .

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تشكيل التعاون المتوقع والاتفاق  في الدوري السعودي

في حراسة المري مايلسون

في خط الدفاع عون السلولي - نالدو جوميز -  حسن كادش - سعد بالعبيد -

في خط الوسط أشرف المهديوي - ألفارو ميدران- أليخاندرو روميرو  "كاكو" - سميحان النابت –

في خط الهجوم فهد الرشيدي - ليندر تاوامبا.

موعد مباراة التعاون والاتفاق  في الدوري السعودي

من المقرر ان تبدأ أحداث   مباراة التعاون والاتفاق  مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة  مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و11  مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتفاق 

تذاع المباراة على قنوات اس سي الرياضية  الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري السعودي، بتعليق خالد المديفر.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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