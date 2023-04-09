وزير الرياضة: الدولة المصرية تدعم كافة الاتحادات

ياسر رشاد - القاهرة - شدد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، على أن الدولة المصرية تدعم جميع الاتحادات الرياضية وخاصة الاتحادات الناجحة وفي مقدمتها اتحاد السباحة لأنه يشهد طفرة كبيرة برئاسة المهندس ياسر ادريس.

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جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم الأحد للاعلان عن تفاصيل استضافة مصر ل 3 بطولات عالمية لألعاب الماء.

وأشار" وزير الرياضة إلى أن هدف اقامة البطولة

فى سوما باى يزيد من فرص تنشيط السياحة".

من المقرر ان تستقبل مصر 3 محافل مائية تتضمن كأس العالم للبالية المائي، وتصفيات كرة الماء الشاطئية، وكأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، بمشاركة مايقرب من 600 متسابق من جميع أنحاء العالم.

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