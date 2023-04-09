موعد مباراة التعاون والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الذئاب السعودية لمتابعة مباراة التعاون والاتفاق مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ23 في الدوري السعودي .

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تشكيل التعاون المتوقع والإتفاق المتوقع في الدوري السعودي

في حراسة المرمي مايلسون.

في خط الدفاع : عون السلولي - نالدو جوميز - حسن كادش - سعد بالعبيد -

في خط الوسط أشرف المهديوي - ألفارو ميدران- أليخاندرو روميرو "كاكو" - سميحان النابت –

في خط الهجوم : فهد الرشيدي - ليندر تاوامبا.

موعد مباراة التعاون والاتفاق في الدوري السعودي

من المقرر ان تنطلق مباراة التعاون والاتفاق مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتفاق

تذاع المباراة على قنوات اس سي الرياضية الناقل الحصري للمباراة، بتعليق خالد المديفر.

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