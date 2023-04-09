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موعد مباراة التعاون والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الذئاب لمتابعة مباراة التعاون والاتفاق مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله   ضمن منافسات الجولة الـ23 في الدوري السعودي .

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تشكيل التعاون المتوقع  والإتفاق  المتوقع في الدوري السعودي

في حراسة المرمي مايلسون.

 في خط الدفاع : عون السلولي - نالدو جوميز -  حسن كادش - سعد بالعبيد -

في خط الوسط أشرف المهديوي - ألفارو ميدران- أليخاندرو روميرو  "كاكو" - سميحان النابت –

في خط الهجوم :  فهد الرشيدي - ليندر تاوامبا.

موعد مباراة التعاون والاتفاق  في الدوري السعودي

من المقرر ان تنطلق  مباراة التعاون والاتفاق  مساء اليوم الأحد  في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11  مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتفاق

تذاع المباراة على قنوات اس سي الرياضية  الناقل الحصري للمباراة، بتعليق خالد المديفر.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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