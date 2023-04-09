شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة نابولي وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.. والقناة الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب عشاق نابولي مباراته المقبلة أمام هيلاس فيرونا في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



من المقرر أن تقام مباراة هيلاس فيرونا ونابولي يوم السبت 15 أبريل 2023 على ملعب دييغو ارماندو مارادونا معقل نابولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة AD SPORTS Premium 1 ببث المباراة.



يحتل هيلاس فيرونا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 19 نقطة حصدها من 28 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 17 مباراة.

في حين يحتل نابولي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 74 نقطة حصدها من 29 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في مباريتين وخسر 3 مباريات.