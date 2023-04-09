شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يختار رؤساء بعثات المنتخبات فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار اتحاد المصارعة رؤساء بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية المقرر إقامتها في تونس في الفترة من 15 إلى 21 مايو المقبل.

وتقرر اختيار أحمد راشد رئيسا لبعثتى منتخبى الشباب والناشئين ، بينما السيد جمعة لرئاسة بعثة منتخب الكبار.

وقرر اتحاد المصارعة إقامة تجارب لاختيار قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولة أفريقيا التى تقام الشهر المقبل بتونس لمنتخبات الرومانية والحرة والنسائية، على أن تكون التجارب يوم 29 أبريل الجارى، على أن يتحدد مكان إقامتها لاحقا.

وتقرر أن يشارك فى البطولة من يرغب من اللاعبين ممن لم يتم اختيارهم من التجارب على نفقتهم الخاصة شرط أن يكونوا من الحاصلين على المركز الأول فى بطولة الجمهورية.