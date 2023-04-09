شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم الاتحاد السكندرى 65 ألف جنيه وإيقاف زوران مباراة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن قراراتها بشأن أحداث مباراة الاتحاد السكندرى وفيوتشر التي أقيمت مساء الخميس الماضى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بخسارة سيد البلد بهدف نظيف.

وقررت لجنة المسابقات توقيع غرامة مالية على الاتحاد السكندرى قيمتها أربعون ألف جنيه وذلك لتكرار السباب الجماعي من الجماهير والاعتراض على حكم اللقاء، بالإضافة إلى 25 ألف جنيه غرامة مالية على النادي وذلك لاعتراض الجهاز الفني والإداري واللاعبين على حكم اللقاء بصورة جماعية

وقررت اللجنة إيقاف زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندرى مباراة واحدة للطرد ومنع عز حسين المتواجد في كشف حضور نادي الاتحاد في المباريات من حضور المباريات لعدد أربعة مباريات وذلك لما بدر منه وإيقاف سمير محجوب المدير الإداري للنادي مباراة واحدة وذلك لما بدر منه.

وتسدد الغرامات لرابطة الأندية خلال أسبوعين من تاريخ توقيع الغرامة واذا لم تسدد خلال الموعد المحدد تضاعف الغرامة خلال أسبوعين واذا لم يسدد النادي بعد مرور شهر تنقل مباريات خارج ملعبه لحين السداد.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعهم من 22 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك سيد البلد 24 هدفاً.