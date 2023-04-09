شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للمصرى يضع برنامج خاص لتجهيز زياد كمال بعد إصابة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للنادي المصري، برنامج خاص لتجهيز زياد كمال لاعب الفريق بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى التدريبات، حيث وضع الدكتور محمد عنان رئيس الجهاز الطبي، خطة علاجية تقوم على جلسات علاجية مكثفة بعد انتهاء فترة الرابحة التي حصل عليها اللاعب.

وكان زياد كمال قد تعرض للإصابه بتمزق فى العضلة الأمامية، قبل مواجهة الزمالك في الجولة قبل الماضية بالدوري، وقرر الجهاز الطبى منح اللاعب فترة راحة قبل بدء العلاج بالموجات فوق الصوتية.